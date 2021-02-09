В Крыму за сутки зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки зарегистрировано 120 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Это сопоставимо с показателями начала октября.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 8 февраля 93 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции скончались еще 7 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 33 тысячи 861 зараженный, от COVID-19 умерли 826 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 09.02.21
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