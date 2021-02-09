Главгосэкспертиза одобрила проект контактной сети на железнодорожной части Крымского моста

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства контактной сети на железнодорожной части Крымского моста. Пока Сейчас движение поездов через пролив осуществляется за счет автономной тяги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», линия протяженностью почти 100 км должна соединить Темрюкский район Краснодарского края и Ленинский район Республики Крым.

«Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив – Багерово проходит в рамках первого этапа электрификации участка «Транспортный переход через Керченский пролив – Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь». По проекту предусмотрен монтаж сети на переменном токе с обеспечением питания от новой трансформаторной подстанции «Портовая» на участке «Транспортный переход через Керченский пролив – станция Керчь – Южная Новый парк – станция Багерово».

Предполагается электрифицировать 96,21 км пути – для этого планируется протянуть 115,98 км контактной сети. В роли генерального проектировщика выступает ООО «ТрансПроект», застройщика – федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.02.21

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