Украина подсматривает за подразделениями вооруженных сил России в Крыму

Украина следит за подразделениями вооруженных сил России в Крыму. Об этом СМИ рассказал один из бывших операторов беспилотных летательных аппаратов, управлявший дроном с 2015 по 2018 годы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина, по его словам, часто таким образом наблюдает за российскими учениями. Сам рассказчик заявил, что подсматривал за военным аэродромом в Джанкое и зафиксировал там вертолеты, включая «Ночного охотника» Ми-28Н, и ракетные комплексы С-400.

Наиболее безопасно посылать дрон во время учений – тогда сигнал беспилотника нельзя выделить среди остальных, утверждает экс-оператор. По его словам, главная задача дронов – подсчет российской военной техники. Правда, минусом подобной разведки являются ограниченные возможности беспилотников: например, рассказчик смог «продвинуться» вглубь полуострова максимум на 100 км.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.02.21

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