В Крыму под видом вина и коньяка продавали опасный суррогат

В Крыму задержали очередных бутлегеров.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, летом прошлого года двое мужчин организовали в частных домах в Симферополе и Белогорском районе производство и продажу суррогатного алкоголя.
Они использовали непищевую спиртосодержащую жидкость, к которой добавляли красители и пищевые ароматизаторы. Этот опасный для здоровья «коктейль» продавали под видом водки, коньяка и вина.
Изъято более 3,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и другие ингредиенты суррогатов.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение и перевозка в целях сбыта, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Мужчины свою вину уже признали.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 09.02.21
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