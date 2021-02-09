Алушту переводят на график подачи воды

Власти Алушты все-таки намерены ввести ограничения водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце прошлого года воду в городе для экономии отключали по ночам. В декабре заявлялось, что график подачи воды будет введен сразу после новогодних каникул, но 11 января глава городской администрации Галина Огнева сообщила, что вопрос нужно сначала согласовать. А 21 января власти приняли решение отложить введение графика, несмотря на то, что приход воды в питьевые источники не покрывал расход.

Прошедшие в конце января осадки ситуацию кардинально не изменили: на сегодняшний день в Изобильненском водохранилище осталось 2 млн 800 тысяч кубометров воды, что составляет 22% от проектной мощности. И запас не пополняется – приход воды равнее расходу. В данный момент решать проблему помогает водопад Джур-Джур, но ситуация обостряется.

Поэтому решено с 25 февраля перейти на 10 часовой график воды: 5 часов утром (с 05:00 до 10:00) и 5 часов вечером (с 17:00 до 22:00).

Протестировать график собираются на следующей неделе – с 17 по 19 февраля.

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 09.02.21

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