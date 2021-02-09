В Крыму ослабили антиковидные ограничения

В Крыму ослабили ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Соответствующие изменения в собственный указ о режиме повышенной готовности внес глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разрешено проводить соревнования на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов, а также мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных, республиканских и муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Участвовать в этих мероприятиях могут не более 50 человек в присутствии зрителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения.

Аналогичные требования к сдаче нормативов ГТО.

Кроме того, разрешено проводить конференции в соответствии с учредительными документами организаций, а также публичные слушания в муниципалитетах.

По-прежнему под запретом остаются корпоративы и любые массовые развлекательные мероприятия.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.02.21

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