Правительство Севастополя обвиняют в присвоении достижений общественников

Правительство Севастополя обвинили в присвоении достижений общественников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь о сборе и утилизации батареек. Эту работу в городе организовывают волонтеры, а чиновники, никак не участвуя в процессе. Отчитываются о результатах.

«Лет пять назад в городе, где раньше не было ни единого муниципального пункта приема отработавших батареек, появились первые аж четыре. Они были установлены в управляющих компаниях. Но когда мы пришли туда с проверкой – неофициальной, разумеется – выяснилось, что никто это добро не вывозит, ответственные граждане обложили уже те контейнеры и батарейками, и лампами ртутными, но никому нет дела, – рассказывают в общественной организации «Севастопольские мамы». – Сотрудники управляющей компании на Хрюкина – 10 открестились от ответственности, а люди, чей телефон указан на самом боксе, вообще сильно удивились, что кто-то осмелился побеспокоить их по такому вопросу. Крайних не было. Мы стали жаловаться. И о чудо! Проблема решилась. Контейнеры убрали. Не батарейки убрали, а сами контейнеры. Было 4 на город, стало ни одного. Кто виноват? Понятно: Севмамы. Вечно всем недовольны.



Но поскольку мы не из тех, кто только недовольствует, мы решили взять это дело насколько возможно в свои нежные руки. Самостоятельно – с помощью волонтеров, при поддержке предпринимателей, которые понимают важность раздельного сбора, мы установили около 25 контейнеров по всему городу. Подключились все – и детские развивающие центры, и небольшие офисы, и магазины косметики, и фитнес центры, и конторы, оказывающие юридические услуги и, конечно, всегда добро пожаловать на Ленина – 36 – в офис Севмам.



Мы по-прежнему везде указывали, что организованные точки сбора – заслуга исключительно инициативных граждан. Город по-прежнему ничего не делает для сбора, переработки или хотя бы утилизации опасных отходов.

Но, оказывается, мы ошибались. Перед вами таблица №19 из территориальной схемы обращения с отходами, сочиненная правительством Севастополя.

Оказывается, на территории Севастополя аж 12 организаций занимаются сбором опасных отходов! Удивительным образом весь этот перечень содран с нашего списка. Совпадение? Не думаю. Чинуши даже не удосужились проверить адреса и не вносить в список, например, магазин косметики, которого на Лебедя нет уже года три минимум. Не может не радовать, что первым пунктом указан наш офис на Ленина – 36, правда зачем-то название закамуфлировано сокращением н/д – не дифференцировано. В городе, где каждая собака знает, что находится на Ленина – 36, правительство оказывается не в курсе, где они непосильным трудом организовали пункт сбора опасных отходов.



Ну и апофеоз, конечно, – заключение: «Настоящая территориальная схема обращения с отходами формирует систему обращения с отходами на территории города Севастополя и является обязательной для исполнения региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными отходами на территории города-региона». То есть, мы еще и обязаны осуществлять прием батареек по указанным адресам.

Давай, правительство Севастополя, жги еще!»



Обсуждая эту историю в соцсетях, севастопольцы почему-то не удивились. И даже высказали предположение, что этот случай – не единственный.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 09.02.21

В Крыму ослабили антиковидные ограничения. / Алушту переводят на график подачи воды. / ФЦП Крыма и Севастополя дополнили опреснением и продлили до 2025 года. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»