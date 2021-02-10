В Крыму планируют снять практически все антиковидные ограничения

С 1 марта в Крыму планируют снять практически все ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, по официальным данным, в республике сохраняется. Поэтому с 1 марта предполагается отменить практически все запреты. «Нужно дать возможность всем зарабатывать», – резюмировал Аксенов. При этом сохранятся масочный режим, а также требования соблюдать социальную дистанцию и дезинфекционный режим.

По словам главы крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, маски, социальная дистанция и тотальная дезинфекция позволили снизить не только распространение ковида и ОРВИ. Так, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в 2020 году по сравнению со средними многолетними значениями снизилась в 3 раза, а во время трусезона не было зарегистрировано ни одной вспышки или массового очага.

Вместе с тем, отмечает Пеньковская, практика показывает, что как только нарушается масочный режим, сразу же растет заболеваемость коронавирусом и прочими вирусными инфекциями.

Симферополь, Лиана Макоба

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