Массовую вакцинацию в Крыму требуют завершить к лету, график уже срывается

В Крыму поставлена задача завершить массовую вакцинацию от коронавируса до начала курортного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для создания устойчивого коллективного иммунитета в РК необходимо привить минимум 800 тысяч человек. Пока вакцину получили лишь 18 тысяч 436 крымчан. Еще 15 тысяч записались на прививку.

При этом жители республики жалуются на невозможность записаться на иммунизацию через портал госуслуг, а также на огромные очереди. Так, некоторые отправили заявки еще 20 дней назад, но им до сих пор не сообщили, когда приходить на вакцинацию.

Проблема в том, что на весь Крым в данный момент работает всего 51 прививочный пункт, а это крайне недостаточно.

По словам Аксенова, прививать нужно не менее 200 тысяч человек в месяц. Но, например, в феврале удастся вакцинировать не более 81 тысячи – именно столько доз препарата по итогу поступит в республику к концу месяца.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.02.21

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