В Крыму подскочила суточная выявляемость коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Крыму остается нестабильной. Тенденция к снижению заболеваемости сохраняется, как долго это будет продолжаться, не известно, заявила сегодня глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. И в подтверждение ее слов показатель суточной выявляемости тут же «прыгнул» вверх.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в РК зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания. Напомним, 8 февраля сообщалось о 125 случаях, 9 февраля – 120. Из общего количества вновь заболевших 93 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа. От инфекции скончались 6 человек.

По словам Пеньковской, в целом за прошедшую неделю (с 3 по 10 февраля) темпы снижения заболеваемости замедлились. А в Армянске и Судаке показатели и вовсе идут в рост.

На сегодняшний день средний показатель распространения инфекции в республике составляет 52,3 на каждые 100 тысяч населения. Но в Бахчисарайском, Ленинском и Советском районах этот показатель превышен в 1,5 раза, а в Алуште, Кировском и Красногвардейском районах – в 1,8 – 2 раза.

Вновь фиксируются случаи завоза инфекции из-за рубежа. Так как в Керчь вернулась группа моряков из Мавритании, у 7 из них ковид уже подтвердился. 9 февраля несколько крымчан приехали из Великобритании – их отправили на жесткий 14-дневный карантин и предупредили об ответственности за его нарушение.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 33 тысячи 928 инфицированных COVID-19, жертвами инфекции стали 832 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.02.21

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