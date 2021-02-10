Конгрессмены намерены запретить президенту США любые компромиссы с Москвой по Крыму

Член палаты представителей конгресса США Джеральд Конноли зарегистрировал законопроект, согласно которому Белому Дому запрещается идти навстречу России по любым вопросам, связанным со статусом Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», законопроекту, который уже поступил в конгресс, присвоен номер H.R.922.

Из названия документа также следует, что правительству США запрещено идти на уступки России и в других вопросах.

«Запретить правительству США признание претензии Российской Федерации на суверенитет над Крымом и на другие цели», – так озаглавлен законопроект.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.02.21

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