В Крым возвращается зима – резко и надолго

В Крыму ожидается резкое изменение погоды: температура воздуха понизится на 10-13 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в четверг, 11 февраля, воздух на полуострове прогреется до +16 градусов, а осадков не ожидается, то уже 12 февраля, резко похолодает. Днем в пятницу ожидается от -3 до +2, в ночь на субботу – до -12, а днем в выходные – от -9 до -4. Кроме того, в ночь на пятницу начнутся осадки: сначала дождь со снегом, а в последующие дни – сильный снег. Все это будет сопровождаться метелью, гололедицей и очень сильным северо-западным ветром с порывами до 30 м/с, а в горах до 35 м/с.

Морозы в Крыму могут продержаться всю следующую неделю, а с 13 по 18 февраля вообще ожидается аномально-холодная погода. После 23 февраля снова начнется потепление.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.02.21

Россия беспардонно навязывает свою вакцину Крыму и Риму – премьер Украины. / Стало известно, кто купил в Крыму дачу, предназначавшуюся для президента Путина. / Конгрессмены намерены запретить президенту США любые компромиссы с Москвой по Крыму. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»