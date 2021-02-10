У министра транспорта Крыма появился еще один заместитель

В Крыму назначен новый замминистра транспорта республики. Соответствующее распоряжение подписал глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ольга Высоцкая стала четвертым заместителем министра. До сих пор глава ведомства довольствовался тремя (причем, до сегодняшнего дня два кресла заместителей занимали дамы, теперь женщин три).

Высоцкая до назначения замминистра была помощником заместителя председателя комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.02.21

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