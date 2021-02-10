Крым может снова столкнуться с дефицитом электроэнергии

Крым снова может столкнуться с серьезным дефицитом электроэнергии. Об этом сегодня заявил министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2020 года Крым достиг максимума энергонагрузки – 1,6 мегаватт. По словам Рукавишникова, такого не было за последние 30 лет.

При этом за счет собственной генерации Крым может обеспечить 1,3 млн мегаватт. А потребление продолжает расти. Министр утверждает, что это связано с ростом населения и количества предприятий. Хотя за последние 7 лет число живущих на полуострове, по официальным данным, выросло всего на 3%, а в минувшем году, в связи с пандемией, закрылась масса малых предприятий.

Как бы то ни было, энергомост, по словам Рукавишникова, уже работает на пределе, и допускать его перегрузки нельзя. Плюс ко всему, Тамань тоже испытывает дефицит электроэнергии.

Ситуация, по мнению чиновника, в ближайшие 10 лет будет усугубляться. Тем более что поставлена задача развития электрификации и развитии на полуострове железнодорожного транспорта.

Закрыть дефицит за счет природных источников энергии не получится: объекты солнечной и ветряной генерации изношены на 40% – 60%.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.02.21

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