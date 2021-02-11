В Крыму снова растет суточная выявляемость коронавируса: 9 февраля сообщалось о 120 новых случаях, 10 февраля – о 147, сегодня – о 149.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», говорить об устойчивой тенденции пока рано. Глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталя Пеньковская отмечает, что ситуация в Крыму нестабильна, и, как только начинаются нарушения масочного и дезинфекционного режимов, сразу же фиксируются скачки заболеваемости. Больше стало фактов заражения в семейных и массовых очагах. Кроме того, в РК вновь регистрируются случаи завоза инфекции из-за рубежа.

Так, из выявленных 10 февраля заболевших 104 сами обратились за медицинской помощью, 42 обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 3 – при проверке вернувшихся из-за границы.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 33 тысячи 977 инфицированных. От коронавируса умерли 839 человек (7 из них за последние сутки).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.02.21

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