Захват дамбы Северо-Крымского канала дело ближайшего времени – украинский эксперт

Российские чиновники громогласно заявляют о скором решении проблемы водоснабжения в Крыму лишь для отвлечения внимания. На самом деле, под прикрытием успокаивающих информационных вбросов вооружённые силы РФ готовятся захватить шлюзы Северо-Крымского канала на украинской территории и пустить воду на Крымский полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил обслуживающий Петра Порошенко украинский политический эксперт Тарас Березовец.

«Пройти нужно всего лишь 13 километров. Что сейчас напрягает? Напрягает то, что беспрецедентно увеличено количество российских войск во временно оккупированном Крыму, и Национальное космическое агентство Украины с помощью спутников зафиксировало создание новых военных городков, военных объектов на Севере Крыма, которые явно носят не оборонительный, а наступательный характер.

Речь идет о системе залпового огня, которая совсем не относится к числу оборонных вооружений. Давайте не забывать о том, что даже НАТО не исключает размещения на территории временно оккупированного Крыма ядерных боеголовок. Применять, конечно, их Путин не станет, это исключительно для сдерживания, чтобы ни одна другая страна не попыталась вмешаться в конфликт в случае военной эскалации со стороны Российской Федерации против Украины…

Зачем все это нужно Путину? Под их победные реляции «проблема с водой в Крыму решена»... однако единственный способ ее решения – это Северо-Крымский канал. И дойти до него осталось всего лишь 13 километров», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Напомним, тема «скорого захвата дамбы агрессором» активно продвигалась Киевом летом прошлого года во время небывалой засухи в Крыму. Возобновление паники, по всей видимости, связано с разразившимся политическим кризисом на Украине и обострением ситуаци в Донбассе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.02.21

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