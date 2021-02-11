Заболеваемость не снижается: в Севастополе антиковидные ограничения продлили до 28 февраля

В Севастополе действующие антиковидные ограничения продлили до 28 февраля.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, продолжают действовать режим повышенной готовности и все введенные в его рамках ограничения, масочный режим, требования социальной дистанции, а также рекомендация гражданам старше 65 лет минимизировать контакты.

Отметим, в Севастополе пока не удается добиться устойчивого снижения заболеваемости коронавирусом: в тчение последней недели показатели колеблются в пределах 86 – 91 случая в стуки. Так, 10 февраля в городе выявлено новых случаев. Скончались 4 человека.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 10 тысяч 740 инфицированных. От коронавируса умерли 433 человека.

При этом с 1 февраля в Севастополе работают театры и кинотеатры, круглосуточно могут работать заведения общественного питания. Спортивные мероприятия разрешено проводить со зрителями на открытом воздухе при заполнении не более 50% трибун, в закрытых помещениях – 30%.

Экскурсии на открытом воздухе можно проводить без ограничений количества участников, а в закрытых помещениях не более 30% от общей вместимости зала, при условии соблюдения масочного режима, дистанции и других санитарных норм.

Севастополь, Лиана Макоба

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