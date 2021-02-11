Москва берёт реванш: суд в Киеве вернул проспекту Бандеры прежнее название

Окружной административный суд Киева отменил прежнее решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры, а также о переименовании улицы Суворова в улицу другого гитлеровского приспешника Михайло Омеляновича-Павленко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на сайт Единого реестра судебных решений Украины сообщает местное издание «Страна.УА».

Ещё раньше, летом 2019 года, Окружной административный суд Киева признал незаконным переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Позже Шестой апелляционный суд Киева отменил это решение.

По мнению экспертов, последний вердикт Окружного суда свидетельствует о том, что война за отмену и сохранение переименований улиц и проспектов входит на Украине в острую фазу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.21

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