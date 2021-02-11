Украина отжимает Крым по частям: в Феодосии разгорается скандал с землей в историческом центре

В Феодосии часть исторического центра древней Кафы отдали под застройку украинской фирме. Договор был заключен еще минувшей осенью, но «всплыл» документ только сейчас – его опубликовал крымский общественник Александр Талипов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Аква-Стрим», зарегистрированная в Днепропетровске, получила в аренду 6,5 гектаров на улице Лесной еще в 2008 году. Но арендатор землю не использовал, что является причиной для расторжения договора.

Однако администрация Феодосии сочла целесообразным заключить с украинской фирмой новый договор – еще на 36 лет. И при этом сослалась на республиканский закон от 31 июля 2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», согласно которому все договоры аренды, заключенные до вступления в силу данного закона, должны были быть переоформлены до 1 января 2017 года. В случае с ООО «Аква-Стрим» договор переоформлен не был, но чиновников мэрии Феодосии это не смутило.

Не смутило их и то, что еще до перехода Крыма под юрисдикцию России договор, на основании которого заключалось новое соглашение, был расторгнут (арендатор задолжал за аренду почти 1,2 млн гривен) и участок вернули в фонд свободных земель Феодосии.

Любопытно и то, что в новом договоре вид разрешенного использования указан как «курортная деятельность», а цель предоставления участка – «для строительства рекреационного комплекса». Но уже через пару месяцев – в декабре 2020 года вид разрешенного использования изменился на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Впрочем, крымчанам, по большей части, без разницы, что именно собирается возводить украинская компания. Их волнует, стройку затевают на месте усадьбы VI века – до сих пор не исследованной. «Последние масштабные раскопки в данном месте хотел провести еще Айвазовский, но не успел, – отмечает Талипов. – Теперь же историческая и неизведанная часть города будет залита бетоном».

Возмущает крымчан и то, что у них под любым предлогом отбирают землю, а иностранцам, уже «засветившимся» как недобросовестные арендаторы, предоставляют всевозможные преференции.

Есть и еще одно мнение: «Передача Крыма Украине по частям – по шесть с половиной гектаров? Так вот на что надеются на Украине. Не целиком, так по частям!» – возмущаются крымчане.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 11.02.21

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