25 регионов России получат дополнительное финансирование на развитие промышленности

1 млрд рублей выделяется из федерального бюджета в качестве дополнительного финансирования программы развития промышленности регионов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минпромторге РФ, субсидии получат 25 регионов. Наибольшее финансирование предусмотрено для Карачаево-Черкесии – 70 млн рублей, Бурятии – 65 млн рублей, Чувашии – 61 млн рублей, Ставропольского края и Коми – по 57 млн рублей, Крыма и Курская область – по 50 млн рублей.

«Если механизм окажется востребован, то в последующие годы общая сумма может быть увеличена», – отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.02.21

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