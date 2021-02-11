Историей с замерзающей в Крыму блокадницей занялись следователи

В Феодосии следователи проверяют информацию об условиях в квартире блокадницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Вера Павлова, пережившая блокаду Ленинграда, а после войны оказавшаяся в Крыму, живет в поселке Приморский (городской округ Феодосия). Много лет назад заводская котельная, отапливающая дом, в котором обитает блокадница, вышла из строя. А затем была разрушена. Власти восстанавливать систему отопления не стали. Большинство жильцов на собственные средства сделали автономное отопление, но у пожилой блокадницы денег на это не было. Женщина неоднократно обращалась в различные инстанции и органы власти, но безрезультатно.

В рамках проверки, организованной ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за взаимодействие с льготной категорией граждан, содержание и ремонт жилого фонда. «Будут приняты меры по восстановлению нарушенных прав пожилого человека», – сообщили в ведомстве.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 11.02.21

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