Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 34 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 случая завозные из-за рубежа.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 34 тысячи 118 зараженных, от инфекции умерли 839 человек.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 12.02.21
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