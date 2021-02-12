Украинский корреспондент в Москве расстроен провалом «российского Майдана»

Оппозиция в России слаба, а народ не желает потрясений. Поэтому говорить о революционной ситуации не приходится.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью переехавшему из Крыма на Украину телеканалу «ATR» рассказал корреспондент антироссийского издания УНИАН в Москве Роман Цымбалюк.

Он посетовал, что российские оппозиционеры ведут себя нерешительно, в отличие от националистов на Майдане в Киеве в 2014 году.

«Даже 31 января, когда задержали очень много людей, в рамках Москвы – колонну протестующих, которая ходила по Москве не в сторону Кремля, а от Кремля, нужно было постоянно догонять. Я просто веду к тому, что люди вышли, но такие действия – они ни к чему не приводят.

И вот сейчас, 14 февраля, что-то, очевидно, будет. Ну, пойду, похожу по дворам, поищу людей с фонариками. Но я не оптимист в этом плане», – сокрушается Цымбалюк.

«Сегодня вышел опрос «Левада-центра». Количество людей, которые знают об акциях Навального, самое большое в России, но при этом – общая активность населения, она упала. То есть, много несогласных, но «лишь бы не было войны», и «кто, если не Путин», да он плох, но другого нет.

Весь этот коктейль, который говорит о том, что революционной ситуации в России нет и, вполне возможно, что в обозримом будущем и не будет», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского корреспондента.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.02.21

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