В Крыму ожидается ураган

В Крыму портится погода и усиливается ветер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к полуострову подошел арктический фронт, который вызвал резкое похолодание. Сейчас на большей части полуострова еще сохраняется положительная температура, но идет дождь со снегом.

В течение ближайших суток ожидаются местами очень сильные осадки и сильный гололед. Ветер усилиться до 25 – 30 метров в секунду, в горах – до 35 метров. Температура продолжит понижаться и опуститься ниже климатической нормы на 7 – 8 градусов.

Отдельный прогноз сделан по ЮБК: там ожидается ураганный ветер – до 33 метров в секунду на побережье и до 40 метров в секунду в горах. Согласно шкале Бофорта это соответствует урагану.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Севастополе остановлены паром и катера, на ЮБК запрещен вход в Ялтинский горно-лесной заповедник.

Отметим, что морозная и ветреная погода продержится в Крыму минимум неделю.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.02.21

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