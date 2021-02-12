В Севастополе 13-летний школьник убил мужчину: подробности происшествия не уточняются. Известно лишь, что подросток общался со взрослым в компании сверстников и в какой-то момент ударил его.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Подростки вызвали скорую, но прибывшие на место медики констатировали смерть.

Ударивший мужчину школьник учится в 8 классе. В прокуратуре заявляют, что в его школе профилактическая работа с обучающимися и оказание им социально-психологической, педагогической помощи надлежащим образом не организованы.

Сейчас подростком и его педагогами занимаются следственные органы.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 12.02.21

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