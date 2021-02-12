Украина подбросила Крыму свинью

Крым атаковали мертвые свиньи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на завершающей неделе в разных местах западного побережья полуострова волны вынесли на берег несколько мертвых животных.

Достоверно известно о трех тушах, однако крымчане, ссылаясь на различные источники, говорят о 6 – 10 трупах. Первая версия была такой: умершие от африканской чумы свиней животные приплыли из Украины. Ветеринарные врачи вроде бы уже заявили отдельным СМИ, что это неправда – в обследованном образце никаких возбудителей опасных болезней не выявлено. Но, во-первых, речь идет об одном «образце», а трупов было несколько больше, во-вторых, официального заявления по этому поводу до сих пор не последовало.

До сих пор не известно и откуда свиньи вообще взялись.

«На наш взгляд, животные попали в воду во время неудачной перевозкой морем. И скорее всего это произошло не у наших берегов, – выдвигает свою гипотезу telegram-канал «Крымский чинуша». – Версия о намеренной «засылке» мертвых животных предварительно зараженных свиной чумой от берегов Херсонщины совсем уж чудная».

Но ее тоже пока никто официально не опроверг.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.02.21

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