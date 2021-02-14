В Симферополе задержали участников флешмоба «Любовь сильнее страха»

В Симферополе во время флешмоба «Любовь сильнее страха» задержали пять человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько человек вышли сегодня на площадь Ленина и стояли там с зажженными фонариками. Одна из них участвовала в акции протеста 23 января. Ее вместе с другой девушкой, по данным ОВД-Инфо, увезли в управление МВД. Еще трех человек полицейские посадили в другую машину. Куда увезли их, пока не известно. Силовики причину задержания не пояснили.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.02.21

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