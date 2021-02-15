В Крыму подвели итоги разгула стихии с 12 по 14 февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 3 дня минувшей недели на полуострове выпало от 2 до 25 мм осадков. Больше всего снега отмечалось в предгорьях, горных районах и на северо-западе республики.

За 3 дня в аварийные службы поступило более 3 тысяч обращений, связанных с обильными осадками. 67 из них касались отключения света, 8 – аварий на системах водоснабжения. В Керчи на улице Свердлова произошла разгерметизация котельной, без отопления остались более 2 тысяч человек. На устранение аварии потребовалось около 5 часов.

В Симферопольском районе в снежных заносах застряли 16 автомобилей, в которых находились 40 человек. Всем оказали помощь сотрудники МЧС.

Отмечается и положительное влияние непогоды: на водосборной территории в горах высота снега достигла 1 метра. При переходе к положительным температурам вся эта масса, растаяв, пойдет в водохранилища.

Правда, до конца недели потепления в Крыму не ожидается. Наоборот, прогнозируется дальнейшее понижение температуры.

Поэтому пока перед коммунальными службами поставлена задача борьбы с гололедом и сосульками.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.02.21

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