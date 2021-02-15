В Крыму на пожаре погиб младенец

В Крыму на пожаре погиб младенец, еще один ребенок госпитализирован.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне вечером в Бахчисарае в частном доме на улице Островского. В результате погиб 9-месячный мальчик, его брат госпитализирован, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

По факту пожара прокуратура начала проверку.

Бахчисарай, Олег Яковенко

Бахчисарай. Другие новости 15.02.21

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