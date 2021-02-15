В Крыму за выходные от ковида скончались 15 человек

В Крыму за три последних дня минувшей недели выявили 405 вновь заболевших коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после скачка, зафиксированного в середине недели показатели суточной выявляемости снова пошли на убыль: 13 февраля сообщалось о 139 зараженных, 14 февраля – о 138, сегодня – о 128.

За трое суток от инфекции умерли 15 человек.

В целом с начала эпидемии в РК зафиксировано 34 тысячи 523 зараженных, от ковида умер 861 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.02.21

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