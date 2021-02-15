Украину порвало: Маск пригласил Путина поговорить

Основатель Space X и Tesla Илон Маск навлек на себя гнев украинцев, пригласив президента России Владимира Путина в новую соцсеть Clubhouse.

«Было бы большой честью пообщаться с вами», – написал американский миллиардер по-русски в Твиттере. В Кремле сочли предложение интересным, но, похоже, не совсем поняли, о чем идеи речь.

«В целом, это, безусловно, очень интересное предложение, но нужно понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому, как-то проверим и потом уже будем реагировать», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнувший, что Владимир Путин не пользуется соцсетями.

Между тем, делегировать общение с Маском в Clubhouse не получится: эта соцсеть подразумевает не письменные, а устные беседы. По сути, это голосовой чат по интересам, где каждый пользователь может зайти в интересующую его «комнату» и включиться в беседу.

Идея принадлежит разработчикам Google, бета-версия приложения тестируется с весны 2020 года, и пока попасть в соцсеть могут лишь обладатели iPhone, да и те только по специальным приглашениям.

Разработчики обещают после завершения тестирования сделать сеть общедоступной. И заявляют, что их главная цель – воспроизвести феномен «разговора за обедом», приблизив общение в соцсети к реальному, а также же дать людям возможность обсудить интересующие их вопросы с известными людьми, лидерами мнений и экспертами. При этом разговоре могут участвовать до 5 тысяч человек.

Кстати, все эти разговоры в соцсети не сохраняются.

Пока в Кремле разбираются, куда Илон Макс пригласил Владимира Путина, на Украине негодуют и поливают американского миллиардера грязью. Комментаторы не стесняются в выражениях, самым мягким эпитетом является «вата».

А «убитый» якобы российскими спецслужбами и немедленно воскрешенный СБУ Аркадий Бабченко настолько возмутился тем, что Маск предложил Путину поговорить, да еще сделал это по-русски, что не придумал ничего остроумнее, чем переселить всю Россию на Марс.

Кстати, Маск не первый раз доводит свідомих украйнців до истерики. Так, месяц назад он вступил в диалог с Роскосмосом о Сергее Королеве, и пока представители Незалежной изо всех сил пытались доказать, что выдающийся конструктор был украинцем, Маск, не обращая на них никакого внимания, сосредоточился на профессиональных качествах основоположника практической космонавтики.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.02.21

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