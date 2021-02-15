В Крыму врач уронил инструмент в пищевод 6-летнего пациента

В Крыму стоматолог уронил инструмент в пищевод 6-летнего пациента.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, инцидент произошел в Нижнегорском районе. Стоматолог во время лечения зубов упустил иглу, которая упала ребенку в пищевод. Малыша госпитализировали в Симферополь. Там иглу извлекли и залечили причиненные инструментом повреждения.

Во время доследственной проверки выяснилось, что стоматолог открыл частную практику, хотя у него нет соответствующей лицензии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.02.21

Украину порвало: Маск пригласил Путина поговорить. / Депутат от партии Зеленского заявил о предательстве избирателей Юго-Востока. / От Зеленского потребовали отменить перемирие в Донбассе и вернуть на позиции все войска. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»