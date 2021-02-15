В Крыму врач уронил инструмент в пищевод 6-летнего пациента

В Крыму стоматолог уронил инструмент в пищевод 6-летнего пациента.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, инцидент произошел в Нижнегорском районе. Стоматолог во время лечения зубов упустил иглу, которая упала ребенку в пищевод. Малыша госпитализировали в Симферополь. Там иглу извлекли и залечили причиненные инструментом повреждения.
Во время доследственной проверки выяснилось, что стоматолог открыл частную практику, хотя у него нет соответствующей лицензии.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 15.02.21
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