Межмуниципальные дороги Крыма находятся в плачевном состоянии

Самые проблемные дороги в Крыму находятся в Сакском и Джанкойском районах. К такому выводу пришли члены крымского отделения ОНФ, проанализировав дорожную сеть республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе самых «убитых» оказалась трасса Саки – Новоселовское. Ее построили более 40 лет назад и, похоже, сразу делали с нарушениями. В результате дорога начала разрушаться уже лет через 10 после ввода в эксплуатацию. Учитывая, что в данном направлении долгое время курсировали мусоровозы, сегодня от трассы мало что осталось.

Еще одна опасная дорога находится недалеко от Джанкоя, соединяя села Заречное в Перепелкино. Во время дождей ее размывает так, «что проехать может только бронепоезд», цитируют «Вести Крым» местных жителей.

В целом, межмуниципальные дороги в Крыму находятся в плачевном состоянии: на большинстве участков нет откосов, практически нигде не предусмотрено водоотведение, разметка нанесена выборочно, а остановочные павильоны не соответствуют никаким нормам.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.02.21

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