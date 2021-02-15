В Крыму ожидаются аномальные холода

В Крыму может похолодать до минус 17 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня на полуострове ожидается

аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7- 8 градусов ниже климатической нормы.

В ночь на вторник похолодает до минус 15 градусов Цельсия, в ночь на среду – до минус 17. Четверг, 18 февраля, может порадовать крымчан резким потеплением – днем до плюс 5, но конец недели снова будет морозным. Все эти дни ожидаются обильные осадки и сильный ветер.

На следующей неделе дневные температуры должны вернуться в плюсовую зону.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.02.21

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