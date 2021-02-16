Украина возглавила список главных покупателей лекарств и медоборудования из Москвы

Украина заняла первое место в ТОП-3 основных импортёров медицинской и фармацевтической продукции московских компаний.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со сылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития российской столицы сообщает агенство Sputnik.

Так, «Незалежная» увеличила импорт лекарств и медоборудования на 93%. За ней следует Узбекистан (+43%) и Белоруссия (+13%).

В целом за 11 месяцев 2020 года экспорт медицинской и фармпродукции из Москвы вырос на 58% и достиг 434 миллионов долларов. На первом месте по отгрузкам за границу антибиотики (+84%).

Что касается медоборудования, то продажи за рубеж электрофореза выросли почти в 3 раза, терапевтической и дыхательной аппаратуры – в 3,3 раза, диагностических реагентов – в 2,2 раза, газовых масок и дыхательного оборудования в 1,9 раза.

Напомним, Украина запретила закупку российской вакцины от коронавируса по политическим причинам, назвав Спутник V «гибридным оружием против Украины». По всей видимости, российские лекарства и медоборудование не вошли в список официальных «врагов Украины», так как их закупка обычно не сопровождается большой медийной шумихой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.02.21

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