В Крыму от коронавируса умерли 6 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки умерли 6 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 34 тысячи 648 инфицированных, жертвами COVID-19 стали 867 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 16.02.21
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