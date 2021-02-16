В Крыму от коронавируса умерли 6 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки умерли 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 34 тысячи 648 инфицированных, жертвами COVID-19 стали 867 крымчан.



Симферополь, Лиана Макоба

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