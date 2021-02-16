Крымские отели обязали иметь запас воды

Крымские отели и гостиницы обязали иметь трехдневный запас воды. Об этом сегодня сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Санаторно-курортным организациям поручено обеспечить запас воды для хозяйственных и бытовых нужд. Все работающие средства размещения уже имеют такой запас», – отметил чиновник.

Напомним, несмотря на засуху, минувший туристический сезон удалось провести без ограничений водоснабжения. Однако уже с начала сентября муниципалитеты начали вводить графики подачи воды, в том числе и в курортных поселках.

Грядущее лето ожидается не менее засушливым. И если водохранилища Ялты на сегодняшний день заполнены, то симферопольские полностью исчерпали свой ресурс. Проблемы с водой отмечаются и в Алуште, где тоже собираются вводить графики подачи воды.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.02.21

В Крыму от коронавируса умерли 6 человек. / Поставщики вакцин боятся связываться с коррумпированной Украиной – Киев увидел заговор Москвы. / Анонсированная Зеленским «массовая вакцинация Украины» сорвана и перенесена на неопределённый срок. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»