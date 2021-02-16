«Усилить давление на Россию!» – Верховная рада разразилась новым грозным посланием к миру

Верховная рада Украины обратилась ко всем международным организациям и странам с призывом как можно быстрее усилить санкционное давление на Российскую Федерацию «за аннексию Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за проект постановления проголосовали 314 депутатов из 450.

Документ адресован Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентским Ассамблеям ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества), правительствам и парламентам стран мира.

«Усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь», – говорится в проекте постановления.

«Требовать от Российской Федерации прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях АР Крым, использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности и предоставить мировому сообществу четкие заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения», – гласит документ.

Эксперты связывают очередной антироссийский выпад украинского парламента с подготовкой к организации первой международной встречи в рамках инициированной Киевом «крымской платформы» – международной переговорной площадки для давления на Россию.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.02.21

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