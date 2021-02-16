В Крыму запретили передвигаться по набережным на самокатах и гироскутерах

В Крыму объявили войну мини-электротранспорту. «Предусмотрены мероприятия по ограничению движения такой техники на набережных и в пешеходных зонах», – сообщил сегодня министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под запрет попали мопеды, электросамокаты, гироскутеры, мотороллеры и другая подобная техника.

С одной стороны, запрет оправдан: передвижение на колесах по переполненным туристами набережным весьма травмоопасно – как для того, кто едет, так и для тех, кто идет. Ежегодно фиксируются случаи наезда в пешеходных зонах на туристов, чаще всего детей, передвижения которых непредсказуемы.

Однако местные жители запретом недовольны: крымские дорожные сети выстроены таким образом, что и в несезон пробок не избежать, а когда полуостров переполнен туристами, многие из которых приехали на машинах, мини-электротранспорт становится для местных жителей чуть ли не единственным средством передвижения, позволяющим объехать все пробки и проехать там, где машина по разным причинам не пройдет.

Поэтому можно предположить, что многие крымчане соблюдать запрет не будут. Тем более, что фотографов с животными в РК тоже запрещают ежегодно, однако в сезон ими по-прежнему забиты все набережные и туристические места. И чувствуют себя эти «запрещенные» фотографы так уверено, что даже могут поколотить туристов, не довольных их ценовой политикой.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.02.21

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