В Севастополе появится еще один муниципальный округ

В Севастополе появится десятый муниципальный округ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас территория субъекта РФ поделена на 9 административных территорий, непосредственно город (без входящих в его состав других населенных пунктов) – на три: Гагаринский, Ленинский и Нахимовский муниципальные округа. Последний и предлагается разделить на два, выделив в самостоятельное образование Северную сторону.

Предполагается, что создание муниципального округа позволит более оперативно решать проблемы Северной стороны и более эффективно расходовать бюджет.

Учитывая, что инициатором разделения Нахимовского округа на два выступила «Единая Россия», можно не сомневаться, что решение будет принято. Однако, чтобы соблюсти формальности, назначили публичные слушания.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 16.02.21

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