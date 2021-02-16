В Севастополе разрешили увеличить заполняемость зрительных залов

В Севастополе разрешили увеличить наполняемость зрительных залов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в городе выявлено 78 новых случаев заболевания COVID-19, четыре человека умерли.

Учитывая, что заболеваемость, пусть медленно, но снижается вторую неделю, городские власти приняли решение разрешить заполнять залы кинотеатров и театров не на 30%, как этот было с 1 февраля, а на 50%.

Масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию сохраняются.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 16.02.21

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