Глава Крыма распорядился замостить плиткой тропинки в лесах

Глава Крым Сергей Аксенов поручил привести в порядок городские леса. Сделать это нужно до начала туристического сезона. Однако есть опасения, что могут и перестараться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадь лесного фонда на территории Республики Крым, по официальным данным, составляет 237 тысяч 600 гектаров. Городские леса занимают 5 тысяч га. И находятся они, по словам главы РК, в ужасном состоянии.

«Состояние городских лесов во всех муниципальных образованиях страшное. Сухостой, все в пыли вблизи дороги, вид неопрятный, непотребный. В Симферополе можно в любую лесполосу зайти – это же тихий ужас, – заявил сегодня Аксенов на заседании Совета министров республики. – Я требую, чтобы у нас по всем городским лесам, во всех городах был наведен порядок. Городские леса должны представлять собой место отдыха, а не то место, куда страшно случайно ночью зайти».

Правда, от его предложений по благоустройству жутко стало уже крымчанам. В частности, Аксенов предложил не только вырубить сухостой и убрать мусор, но и благоустроить лесные массивы, выложив тропинки плиткой и проведя вдоль них освещение.

«Страшно представить себе эти лесные тропинки, если даже на новых набережных и в городском благоустройстве плитка проваливается», – комментирует планы главы Крыма telegram-канал «ЧКХ».

Но дело даже не в том, как будет уложена плитка, а в том, сколько леса будет угроблено при подобном «благоустройстве», особенно при прокладке электрокабеля и установке опор освещения. Наконец, вымощенные плиткой тропинки – это уже совсем не про лес, а об освоении финансов. Так, по оценке Аксенова, для наведения порядка в городских лесах требуется не менее 500 млн рублей – весьма заманчивая сумма.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.02.21

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