Жители крымского поселка годами сидят без света и замерзают по ночам

Жители села Мирное Симферопольского района жалуются на систематические отключения электроэнергии. Проблема не решается годами, между тем, сейчас, когда в Крыму стоят морозы, жители просто не знают, в во что укутать детей, чтобы они ночью не замерзли.

«4 дня подряд каждый вечер происходит отключение и сейчас (16 февраля в 14:03) опять отключили, хотя сегодня дали свет только в 9:00 (отключили 15феварля в 22:00), – написала на странице главы Крыма Сергея Аксенова жительница села Мирное. – 11 часов без света при температуре на улице минус14 ночью батареи остыли в доме за 2 часа. 12 февраля отключили тоже в 22:00 и включили 13-го в 8:00, температура на улице была минус 11!

На протяжении 6 лет, как мы тут живем, каждый год одно и тоже: осенью, зимой, весной – только пошел дождь или похолодало, свет отключается. И в Крымэнерго дозвониться нереально!»

В администрации Симферопольского района крымчанке ответили, что ее обращение направлено в РЭС Симферопольского района для устранения проблемы. Но вот будет ли проблема «устранена», неизвестно:

«В прошлом году я тоже обращалась на горячую линию Совмина, а они, скорее всего, передали в Крымэнерго. Звонила какая-то начальница мне и уверяла, что с подстанцией электросети по нашему поселку в ближайшее время будет решен вопрос, и перебои закончатся, но... все по-прежнему, – рассказывает женщина. – У нас с мужем двое детей: 12 лет и 1 год. Как их ночью закутывать и во что, уже просто не знаем».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.02.21

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