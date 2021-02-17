На Украине планируют вернуть Крым и Донбасс уже в начале лета

На Украине заговорили о возвращении Крыма и Донбасса уже в начале лета текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», НАТО планирует провести крупные учения в близи Калининграда и Крыма. Маневры назначены на конец весны – начало лета. Украинские telegram-каналы со ссылкой на свои источники заявляют, что «в Центральной Европе войска будут разыгрывать план «расширения» Сувалкского коридора за счет территории Белоруссии и Калининградской области, а на юго-востоке – изоляцию Крыма от остальной территории России».

Отмечается, что в это же время Украина планирует масштабное наступление на Донбасс:

«Когда там у нас ожидается окончательный срыв перемирия и переход к активным боевым действиям на Донбассе? Правильно – как раз в конце весны – начале лета, – пишет «Черговий ООС». – А теперь вопрос: рискнет ли в это время вмешаться Россия, когда на нашей территории будет многотысячный контингент НАТО с авиацией и бронетехникой? Вряд ли. Так что... шанс у нас вернуть Донбасс, оказывается, есть. Да и поддержка, если что, будет. Воспользуется ли Зе этой возможностью?»

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.02.21

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