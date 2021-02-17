В Крыму снимут практически все антиковидные ограничения

В Крыму констатируют устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю (с 10 по 17 февраля) в республике зафиксировано менее тысячи новых случаев (967). Сократилась и смертность: если предыдущие два месяца еженедельно регистрировалось более 50 летальных исходов непосредственно от инфекции, то на минувшей неделе – 42.

Поскольку заболеваемость снижается уже 4 недели подряд, решено с 1 марта ослабить ограничения, введенные в рамках режима повышенной готовности.

Будут сняты практически все запреты, кроме проведения массовых мероприятий, обязательного соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, сохранится требование к наполняемости залов общепита не более 50%. А вот число зрителей в театрах и кинотеатрах разрешат увеличить с 30% до 50% (или даже до 75% – это решение будет принято на следующей неделе).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.02.21

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