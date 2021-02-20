Минобрнауки России решил, что сметане в Симферополе пора подорожать

Крымский федеральный университет и минобрнауки РФ решили, что сметане в Симферополе пора подорожать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подсобное производство было организовано в главном сельскохозяйственном вузе Крыма еще тогда, когда он назывался сельхозинститутом имени М.И.Калинина. Студенты практиковались, выращивая овощи и фрукты, учились обращаться с тракторами и коровами.

Небольшой по производительности молочный цех действует и сейчас, когда ВУЗ стал именоваться Агротехнологической академией и вошел в состав Крымского федерального университета. Из натурального сырья здесь делают несколько видов молочной продукции под маркой «Университетский продукт», которые пользуется популярностью у жителей Симферополя – в частности, из-за оптимального соотношения качества и цены.

Однако, за последние три месяца цена «университетских» продуктов дважды выросла. Так, полукилограммовая упаковка 15%-ной сметаны подорожала сначала с 70 до 72 руб, на днях – до 78 руб.

Заметим, крымская власть утверждает, что продуктовая инфляция прошлого года составила 5,3%, причем в основном – за счет подорожавших, как и по всей стране, сахара и подсолнечного масла. Крымстат утверждает, что цены на продовольствие в январе текущего года по отношению к декабрю повысились всего на полпроцента, поэтому сметана, прибавившая 12%, в этот отчет никак не вписывается.

За разъяснениями причин подорожания «Новый День» обратился к руководству Агроакадемии. Директор вуза Владимир Лемещенко сообщил: академия не является отдельным юридическим лицом, всю выручку проводит через кассовые аппараты и «до копеечки сдает в КФУ». За подробностями директор перенаправил к руководителю молочного производства Сергею Коненко.

Тот, отвечая на вопрос о принципах образования цены на молочную продукцию, упомянул высокую цену кормов и новость последних дней: производители колбасы и сосисок попросили ритейлеров поднять закупочные цены на их продукцию на 10% – 15%.

Но, самое главное, что сказал Коненко: «Цену довел минобраз». При дальнейших расспросах выяснилось, что агроакадемия приводит свои аргументы, планово-финансовый департамент КФУ оформляет их и отправляет в Москву – в министерство науки и высшего образования и РФ. Оттуда и приходят ценники на молоко и сметану. Ни минэкономики, ни минсельхоз Крыма к этому процессу отношения не имеют, хотя последний и хотел бы учитывать «университетскую» молочку в своих отчетах.

Агроакадемия имеет четыре ларька на симферопольских рынках, где реализует собственную продукцию, и фургончик для ее доставки туда. Молочное производство существует только как элемент учебного процесса. В качестве бизнеса никого не интересует, поэтому расширять его не планируется. Тем более, что взаимоотношения с базой – КФУ – от успехов «Университетского продукта» никак не зависят: сданная выручка не влияет на то, сколько денег получит агроакадемия на новые трактора, обновление молочного стада или ремонт общежитий.

К слову сказать, от садов, которыми некогда славился сельхозинститут, осталась лишь малая доля – земля вдоль федеральной трассы 35А-002 (бывшая украинская М18) оказалась нужнее для другого: например, только для расширения рынка «Привоз» от институтских садов «откусили» 100 гектаров.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.02.21

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