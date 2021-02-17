В Крыму растет заболеваемость ковидом среди подростков и 30-летних

За 16 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 124 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки от ковида скончались 4 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день темп прироста заболеваемости COVID-19 в РК составляет 0,41 при среднероссийском 0,37. В целом, заболеваемость снижается, но в отдельных муниципалитетах показатели продолжают расти. Так, в Армянске число инфицированных за неделю выросло в 1,7 раза, в Джанкойском районе – на 22%, в Феодосии – на 20%.

Отмечается рост заболеваемости в возрастных группах 15 – 17 и 30 – 39 лет. Отмечается увеличение числа носителей инфекции без проявления симптомов заболевания: если последние 3 месяца число таковых не превышало 3% от общего числа зараженных, то сейчас их порядка 15%.

В целом, с начала эпидемии в РК зафиксировано 34 тысячи 772 случая инфицирования коронавирусом. От ковида скончался 871 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.02.21

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