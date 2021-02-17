Южный циклон несет в Крым непогоду

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, В связи с приходом южного циклона 18 февраля и 19 февраля в Крыму ожидаются мокрый снег, местами осадки будут очень сильными, туман, метели, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 20 – 25 метров в секунду.

При этом немного потеплеет – днем 18 февраля до +3, на ЮБК – до +6. Однако уже 19 февраля температура вернется к отрицательным значениям.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.02.21

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