Администрацию Ялты заподозрили в коррупции

Чиновников мэрии Ялты заподозрили в коррупции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ялта оказалось худшей в Крыму по соблюдению антиковидного санитарно-эпидемического режима. Нарушения обнаружены практически везде, за исключением образовательных учреждений.

В самой мэрии не соблюдается масочный режим – без масок все: и охранники на входе, и сотрудники администрации, и депутаты. Не проводятся термометрия и дезинфекция рук.

Не лучше обстоят дела и в других организациях: проверяющие из Симферополя за 1,5 часа проинспектировали 17 различных объектов и 9 обнаружили нарушения. При этом чиновники ялтинской мэрии отчитались, что сами за неделю провели 713 инспекций, но нарушения обнаружены только в 2 случаях. Это несоответствие и позволило заподозрить сотрудников ялтинской администрации не только в обмане, но и в коррупции.

«Либо это «приписки», либо «обилетили» всех предпринимателей», – прокомментировал ситуацию глава РК Сергей Аксенов. Будет ли по этому поводу организована служебная проверка, он не сказал.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.02.21

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