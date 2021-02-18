Крым начинает развивать «иммунизационный туризм»: первая группа иностранцев ожидается в конце марта. Об этом сообщили в Госсовете РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приехать на полуостров для вакцинации российским препаратом от COVID-19 выражают желание как те, кто уже бывал в Крыму в рамках программ народной дипломатии, так и те, кто ни разу не был ни на полуострове, ни в России.

Отметим, что пока Крым получил только 39 тысяч доз антикоронавирусной вакцины, привито около 30 тысяч человек. Очередь на вакцинацию растянулась аж до июня – по крайней мере, многих крымчан на первую прививку записывают только на первый месяц лета.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.02.21

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